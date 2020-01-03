تأكد غياب الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى عن مواجهة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وصرح بذلك الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق، يأتى ذلك فى ظل شعور اللاعب باجهاد شديد ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبى.

ويحتل الدراويش المركز العاشر بجدول مسابقة الدورى المصري الممتاز.وصرح بذلك الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق، يأتى ذلك فى ظل شعور اللاعب باجهاد شديد ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبى.ويحتل الدراويش المركز العاشر بجدول الدوري المصري برصيد 14 جمعهما بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز في 4 وتلقي الهزيمة في 5 وتعادل في مبارياتان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يفقد خدمات العراقي همام طارق أمام بيراميدز لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.