المصري يفوز على بيراميدز في بطولة الجمهورية 2001

فاز فريق المصري تحت 18 عاما "2001" بقيادة مديره الفني الكابتن عبده بدرية علي ضيفه فريق بيراميدز، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب النادي المصري "الضواحي 1" ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الجمهورية لتلك المرحلة السنية وأدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط لكرة القدم مكون من كريم طلعت حكما للساحة ومعه كل من حسن أبو يوسف وأحمد نبيل.



جاءت المباراة حماسية للغاية واستطاع المصري فرض سيطرته من البداية بفضل تألق لاعبيه، لتسفر تلك السيطرة عن الهدف الأول للمصري والذي أحرزه المتألق إبراهيم سعيد في الدقيقة الحادية والعشرين من ركلة جزاء، واستمر المصري في ضغطه لتعزيز النتيجة، لتشهد الدقيقة الخامسة والثلاثين أحراز شريف وائل الهدف الثاني للمصري

بعدما راوغ دفاعات بيراميدز ووضعها علي يسار حارس مرمي بيراميدز لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري علي بيراميدز بهدفين للاشيء.



وفي الشوط الثاني كثف فريق بيراميدز من ضغطه وتبادل الهجمات مع المصري وأسفر الضغط عن أحراز بيراميدز للهدف الأول، ليجري الكابتن عبده بدرية المدير الفني للفريق تبديلا بنزول محمد فرحات ليكون نقطة تحول بالمباراة، حيث امتلك بعدها المصري زمام الأمور ويسيطر على منطقة المناورات، وفي الدقيقة السابعة والسبعين استطاع البديل محمد فرحات إحراز الهدف الثالث للمصري من ركلة جزاء، واستمر المصري في فرض سيطرته علي مجريات اللقاء حتى استطاع المتألق إبراهيم سعيد إحراز الهدف الرابع للمصري بعدما

تلقي تمريرة حريرية من عمر الجرايحي ليسكنها الشباك لتنتهي المباراة بفوز المصري علي بيراميدز بأربعه أهداف لهدف.



مثل المصري: إيهاب العايدي في حارسه المرمي وإسلام عصام ومحمد أحمد وعبدالسلام أحمد وعبد الله حمدي في خط الدفاع وعبد الحميد محمد وإبراهيم سعيد وشريف وائل في خط الوسط وعمر الجرايحي وأحمد كمال خلف رأس الحربه مهند صادق، فيما شارك في الشوط الثاني البدلاء: محمد فرحات وهشام حسن وإسلام أنور.



الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن عبده بدريه مديراً فنياً، والكابتن هيثم الشامي مدربا ،الكابتن ابراهيم صبح مدرباً للحراس، الكابتن محمد جبر أخصائياً للعلاج الطبيعي، الكابتن السيد الجراحي إدارياً، فيما يشرف على القطاع فنياً دكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع، والكابتن إبراهيم العربي مساعد مدير القطاع ،الكابتن محمد المنصوري مديراً إدارياً، الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى، الكابتن إبراهيم الصفتي لشئون اللاعبين، تحت الإشراف العام للاستاذ أحمد الشملة عضو مجلس إدارة النادي.