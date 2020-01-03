تشكيل الهلال أمام الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن تشكيل الفريق لملاقاة الفيصلي، على ملعب المجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. جاء تشكيل الهلال كالتالي: حراسة المرمى: عبد الله المعيوف الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني Advertisements الارتكاز: محمد كنو، جوستافو كويلار الوسط الهجومي: اندري كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري الهجوم: صالح الشهري.

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