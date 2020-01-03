تدريبات خاصة لحراس الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

خاض الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وذلك خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش. الحراس، وذلك خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش. وخاض حراس الأهلي فقرات متنوعة من التدريبات والتي اشتملت على التصويب والتعامل مع الكرات العرضية. التدريبات والتي اشتملت على التصويب والتعامل مع الكرات العرضية. ويستعد الأهلي لمواجهة اف سي مصر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.



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