خاض الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية تحت اشراف يانكون ميشيل مدربالحراس، وذلك خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش.
وخاض حراس الأهلي فقرات متنوعة منالتدريبات والتي اشتملت على التصويب والتعامل مع الكرات العرضية.
ويستعد الأهلي لمواجهة اف سي مصر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات خاصة لحراس الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.