عمار حمدي يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

شارك عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش، قبل أن يقوم بتنفيذ تدريبات تأهيليةاشتملت على الجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.
وركز رينيه فايلر المدير الفني على تدريبات الكرةخلال المران الذي أقيم ظهر اليوم، والذي اشتمل أيضا على فقرة للتصويب على المرمى.
ويستعد الأهلي لمواجهة اف سي مصر التي تقام في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الممتاز.
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