مرتبط يد الزمالك 2002 يتأهل إلى نهائي كأس مصر

فاز فريق مرتبط 2002 لكرة اليد بالنادي علي فريق الشمس في نصف نهائي كأس مصر بنتيجة 35 - 31. نهائي كأس مصر بنتيجة 35 - 31. ويواجه الزمالك فريق سبورتنج غدًا في نهائي البطولة بصالة النادي الأوليمبي في الإسكندرية في تمام الثانية عصرا.

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