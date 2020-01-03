المقاولون يحسم مصير مهاجمه

رفض الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، فكرة رحيل المهاجم التونسي، سيف الدين الجزيري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويرفض الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة عماد النحاس، فكرة التخلي عن ركائز الفريق الأساسية بالوقت الحالي،

حيث يهدف الفريق لمواصلة النتائج الإيجابية بالدوري، من أجل التواجد بالمربع الذهبي، والعودة للمشاركة أفريقيًا.

وكان الجزيري تلقى أكثر من عرض خارجي من أجل الرحيل

عن المقاولون، ولكن رفض الجهاز الفني لذئاب الجبل رحيل اللاعب.

سجل الجزيري 3 أهداف حتى الآن مع ذئاب الجبل، بعد مرور 11 جولة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 27 نقطة.