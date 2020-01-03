المقاولون يحتفل بأعياد ميلاد لاعبي الفريق

حرص الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة النادي علي الاحتفال بعيد ميلاد أكثر من لاعببالفريق علي هامش الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة بالدوري.
ونظم الفريق احتفالية مصغرة لأعياد ميلاد الاعبين محمود السيد ومحمود أبوالسعود وأحمد الشيميومحمد مجلي وأمير عابد ومحمد عصام، بإحضاره تورتة.
ويحتل المقاولون العرب، المركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة، بينما يتصدر الأهلي برصيد 27 نقطة.
ويستعد المقاولون لمواجهة مصر المقاصة، يوم الأحد المقبل، ضمن الأسبوع الـ12 من الدوري الممتاز.
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