الزمالك يمدد تعاقد أحمد عيد وحسين فيصل لمدة 4 سنوات

أنهت إدارة نادي الزمالك المصري، اليوم الجمعة، إجراءات تمديد عقود أحمد عيد وحسين فيصل لاعبا فريق الشباب ، واللذين تم تصعيدهما للعب في الفريق الأول.

ومدد الزمالك عقد اللاعبين لمدة أربع سنوات، وذلك بعد ظهورهما بشكل لافت للنظر خلال الفترة الأخيرة، ومشاركتهما في مباريات الفريق في مسابقة الدوري المصري.

وقال مرتضي منصور رئيس الزمالك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي أن مجلس إدارة النادي يولي أهتماماً كبيراً بقطاع الناشئين، ويوفر له الدعم الكامل بأعتبار أنهم مستقبل النادي، مشيداً بمستوى احمد عيد الظهير الأيمن في مباراة أسوان بالدوري المصري.

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ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة بعد خوضه عشر مباريات.

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