بث مباشر | شاهد مباراة الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين

لا تفوتك مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين في واحدة من قمم مباريات اليوم .. بث مباشر لحظة بلحظة عبر الخليج 365 يستضيف الزعيم الهلال على ملعب الملك سلمان فريق الفيصلي في إطار دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في مباراة مرتقبة ومنتظرة بجدول مباريات الكرة السعودية. ويخوض الملكي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الإعصار الذي حققه على فريق العدالة بالجولة الـ13 من الدوري السعودي، والانتصار بسبعة أهداف كاملة. Advertisements أما الفيصلي الذي يتواجد في المركز الثامن بلائحة ترتيب بطولة الملك محمد بن سلمان يرغب في تحقيق المفاجأة بإقصاء بطل آسيا من البطولة مبكرًا. يغيب عن الهلال ثنائي وسط الميدان المميز “عبد الله عطيف” و”سلمان الفرج” بداعي الإصابة. الهلال 0-0 الفيصلي

ملعب مدينة الملك سلمان

الحكم “إيفان بيك”

جارية الآن

بث كتابي مباشر لحظة بلحظة أهلاً بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة الهلال والفيصلي

اللقاء يلغب في إطار الدور ثمن النهائي من عمر البطولة

ينقل لكم اللقاء لحظة بلحظة مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

تشكيل الهلال اليوم: المعيوف – البريك – هيون – البليهي – الشهراني – كويلار – كنو -جيوفينكو – كاريلو – سالم – الشهري



تشكيلة الفيصلي اليوم: مصطفى ملائكة – ايغور روسي – رافائيل – محمد قاسم – خالد الغامدي – حسين – خاليم هايلند – الجبلي – أحمد أشرف – رولي – ويليام

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:50 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة

دخول اللاعبون أرض الميدان .. الهلال بالأزرق الكامل كالعادة والفيصلي بالعنابي

1″ انطلاقة المباراة

8″ تبديل مبكر ???? للغاية في المباراة خروج مدافع الهلال الكوري الجنوبي “جيون سو” ونزول المدافع “محمد الجحفلي

الكوري عانى من إصابة في الضلوع

11″ عرضية من الفيصلي تجد الجحفلي يخرجها إلى ركنية

14″ تهديد أول من الهلال عبر المهاجم “صالح الشهري” الذي صوب من خارج منطقة الجزاء بين أيدي الحارس ملائكة.

18″ جوووووووووول ⚽️ .. البريك يكسر التعادل ويسجل هدف الزعيم الأول .. توغل من داخل منطقة الجزاء وتمريرة هات وخذ بينه وبين كاريو وضعت الظهير الأيمن أمام المرمى ليصوب في شباك الحارس “مصطفى ملائكة” بسهولة.

التفاهم أصبح رائع بين البيروفي والسعودي، قبل أن يتحرك البريك يجد تمريرة كاريو، الآن الهلال يمتلك طرفي ملعب غاية في القوة

24″ أوووووووووووه ???????? هفوة على مدافع الهلال “علي البليهي” الذي يتدخل بعنف على قدم خالد الغامدي داخل منطقة الجزاء .. الحكم الكرواتي أشار إلى مواصلة اللعب ثم توقع لمشاهدة اللقطة في الفيديو والحكم إن كانت ركلة جزاء أم لا.

26″ بعد دقيقتين من التأكد ذهب الحكم بنفسه للتأكد >> النتيجة ضررررررررربة جزااااء للفيصلي وتأكيد للخطأ الفادح من البليهي

بالفعل اللقطة واضحة كرة طالت من البليهي الذي حاول أخذ الكرة ولكنه عرقل الغامدي



28″ جوووووووووول ⚽️ .. التعادل يأتي سريعًا لفرسان سدير بهدف من علامة الجزاء عبر “رولي”

عادت المباراة إلى نقطة الصفر بعد هفوة مدافع الزعيم

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