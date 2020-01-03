رسميًا | شيفيلد يونايتد يضم لاعب ايفرتون ومانشستر سيتي السابق

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي رسمياً اليوم الجمعة أنه أبرم صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع جاك رودويل حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يرتبط رودويل 28/ عاماً/ لاعب إيفرتون ومانشستر سيتي السابق، بأي عقد منذ رحيله عن بلاكبيرن في الصيف الماضي.

وقال كريس وايلدر المدير الفني للفريق إن اللاعب متواجد بالنادي منذ نحو أسبوعين وقد قدم أنطباعاً هائلاً، وأضاف :”سيمنحنا البراعة والخبرة في عدد ن المراكز الأساسية، وسيعزز خيارات الفريق، وهو شيء مهم في هذه المرحلة من الموسم.”

وكان رودويل قد أنضم إلى مانشستر سيتي في عام 2012 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (7ر15 مليون دولار)، وأنتقل إلى سندرلاند بعدها بعامين.

وذكر رودويل 28/ عاماً/ عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” إنه لا يطيق أنتظار بداية مشواره مع الفريق.

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وأضاف “تدربت هنا في الأسابيع القليلة الماضية وقد كان اللاعبون وكُل العاملين هنا رائعين معي.”

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