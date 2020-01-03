اتلتيكو مدريد يستعد احد نجومه قبل مواجهة ليفانتي

حصل فيكتور فيتولو مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني على موافقة الطاقم الطبي للفريق بالمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي عانى منها في الأسابيع القليلة الماضية.

ويستطيع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو الأعتماد على فيتولو في مباراة الفريق المرتقبة أمام ليفانتي غداً السبت في الدوري الإسباني.

وخاض فيتولو آخر مباراة سابقة له مع الفريق عندما التقى فياريال في السادس من ديسمبر الماضي ولكنه غاب عن المباريات الثلاثة الماضية للفريق بسبب إصابة عضلية.

ومع تعافي اللاعب وقدرته على المشاركة في المباريات مجدداً، أستعاد سيميوني أحد الأسلحة الهجومية المهمة بالفريق علماً بأنه سيعاني في مباراة الغد من غياب كوكي وشتيفان سافيتش بسبب الإصابة.

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