مورينيو: إصابة هاري كين سيئة!

أقر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الانجليزي أنه يتوقع “أنباء سيئة” عن حالة مهاجمه هاري كين الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال الخسارة أمام ساوثهامبتون في الدوري الممتاز.
وخرج كين مصاباً في الدقيقة 75 من المواجهة التي خسرها سبيرز بهدف نظيف خارج قواعده أمام “ساينتس” في المرحلة الحادية والعشرين.
وقال مورينيو “لا أعرف بعد، أعتقد أنه في وقت لاحق اليوم سنحصل على أنباء. ولكن إن سألتموني عن شعوري، إن كانت أنباء جيدة أو سيئة، أميل أكثر إلى الأنباء السيئة، نظراً لما شعر به هاري كين والطريقة التي غادر بها المباراة”.
وتابع “لم يفكر مرتين، لم يأخذ بضع ثوان ليدرك مدى شدة الحالة”.
ويحل توتنهام الذي يحتل المركز السادس في الدوري، ضيفاً على ميدلسبراه من الدرجة الأولى، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس انجلترا الأحد.
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