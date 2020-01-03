جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-1-2020 والقنوات الناقلة

تُستأنف مباريات الدوري الإسباني “لا ليجا” بمباراتين مساء اليوم الجمعة 3-1-2020، من بينهما لقاء قمة بين ثالث جدول الترتيب “إشبيلية” والفريق الباسكي العنيد “أثلتيك بلباو” الذي خطف نقطة ثمينة من ريال مدريد قبل أعياد الميلاد.
وتقام آخر مباريات الجولة ال11 من الدوري المصري الممتاز بين وادي دجلة وطلائع الجيش اللذان ستحتدم بينهما معركة البقاء في قادم المواعيد.
ويفتتح دور ال64 من بطولة كأس فرنسا بلقاء قوي لفريق بوردو أمام لو مان بعد دقائق من انتهاء مباراة الفيصلي والهلال في كأس السعودية “خادم الحرمين الشريفين”.
وستلعب اليوم مباريات في الجولة ال14 من الدوري العُماني، ومباريات في الجولة ال12 من دوري نجوم قطر، بالاضافة إلى مباراتي نصف نهائي كأس ولي العهد الكويتي.
جدول مباريات اليوم الجمعة 3-1-2020
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المباراة ????
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المواعيد ⏰ + القنوات الناقلة ????
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المناسبة ????
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بلد الوليد – ليجانيس
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الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.
قناة بي إن سبورتس 3 + بي إن سبورتس 11 الإنجليزية.
|
الدوري الإسباني “لاليجا” – الجولة 19
|
إشبيلية – أثلتيك بلباو
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20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 3 + قناة سبورت كلوب 1 الصربية
|
الدوري الإسباني “لاليجا” – الجولة 19
|
وادي دجلة – طلائع الجيش
|
17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية.
قناة تايم سبورتس + قناة أون سبورت
|
الدوري المصري الممتاز – الجولة 11
|
الشحانية – الغرافة
|
13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية.
قناة الكأس الأولى.
|
الدوري القطري – الجولة 12
|
أم صلال – الريان
|
15:20 جرينيتش، 17:20 مصر، 18:20 السعودية.
قناة الكأس الثانية + قناة بي إن سبورتس المفتوحة.
|
الدوري القطري – الجولة 12
|
فنجاء – ظفار
|
15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية.
قناة عمان الرياضية
|
دوري سلطنة عمان (عمانتل) – الجولة 14
|
السويق – عمان
|
15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية.
|
دوري سلطنة عمان (عمانتل) – الجولة 14
|
بوردو – لو مان
|
19:55 جرينيتش، 21:55 مصر، 22:55 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 6
|
كأس فرنسا – دور ال64
|
النصر – العربي
|
13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية.
قناة الكويت الرياضية
|
كأس ولي العهد الكويتي – نصف النهائي
|
خيطان – الكويت
|
16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية.
قناة الكويت الرياضية
|
كأس ولي العهد الكويتي – نصف النهائي
|
الاتفاق – أحد
|
14:40 جرينيتش، 16:40 مصر، 17:40 السعودية.
القناة الرياضية السعودية الثالثة
|
كأس السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين) – دور ال16
|
الفيصلي – الهلال
|
16:50 جرينيتش، 18:50 مصر، 19:50 السعودية.
القناة الرياضية السعودية الأولى
|
كأس السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين) – دور ال16
|
اتحاد طنجة – الجيش الملكي
|
14:30 جرينيتش، 16:30 مصر، 17:30 السعودية.
|
مباراة ودية
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