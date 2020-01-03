جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-1-2020 والقنوات الناقلة

تُستأنف مباريات الدوري الإسباني “لا ليجا” بمباراتين مساء اليوم الجمعة 3-1-2020، من بينهما لقاء قمة بين ثالث جدول الترتيب “إشبيلية” والفريق الباسكي العنيد “أثلتيك بلباو” الذي خطف نقطة ثمينة من ريال مدريد قبل أعياد الميلاد.

وتقام آخر مباريات الجولة ال11 من الدوري المصري الممتاز بين وادي دجلة وطلائع الجيش اللذان ستحتدم بينهما معركة البقاء في قادم المواعيد.

ويفتتح دور ال64 من بطولة كأس فرنسا بلقاء قوي لفريق بوردو أمام لو مان بعد دقائق من انتهاء مباراة الفيصلي والهلال في كأس السعودية “خادم الحرمين الشريفين”.

وستلعب اليوم مباريات في الجولة ال14 من الدوري العُماني، ومباريات في الجولة ال12 من دوري نجوم قطر، بالاضافة إلى مباراتي نصف نهائي كأس ولي العهد الكويتي.

جدول مباريات اليوم الجمعة 3-1-2020