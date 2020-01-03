أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، أن نجم الفريق البلجيكي إدين هازار سيكون غائباً عن مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني ولفترة عن الاستحقاقات القادمة للفريق الملكي.
وجاء كلام زيدان في مؤتمر صحفي الجمعة عشية مواجهة فريقه لخيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي.
وتعرض هازار الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم، لإصابة في كاحله اثر احتكاك مع مواطنه توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جيرمان ضمن دوري أبطال أوروبا (2-2) في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو (صفر-صفر) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكان التشخيص الأولي أشار إلى تعرض اللاعب لكدمة تستوجب الراحة لمدة 10 أيام، قبل أن يتبين بأنه مصاب بشعر في القدم في مطلع كانون الأول/ديسمبر ليستمر غيابه حتى الشهر الحالي.
ويحتل ريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين خلف برشلونة بطل الموسمين الماضيين. ويحل ريال ضيفاً على خيتافي السبت، في يوم يشهد حلول النادي الكاتالوني ضيفا أيضاً على إسبانيول.
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يؤكد استمرار غياب هازار عن صفوف ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.