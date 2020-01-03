اونلاين | Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في كاس خادم الحرمين الشريفين.. يلا شوت لايف

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ستكون مهمة الهلال صعبة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يتطلع الاتفاق لحجز مقعده في الدور ربع النهائي، حينما يستضيف أحد “درجة أولى”، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الجمعة.

ونجح الهلال باستعادة نغمة الانتصارات، حينما أمطر شباك ضيفه العدالة بسباعية نظيفة يوم الاثنين الماضي، بعد غيابه بثلاث مراحل متتالية ليصعد إلى المركز الثاني في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في كأس الملك

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في كأس الملك

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مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في كأس الملك

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في كأس الملك

وتنفس الروماني رزافان لوشيسكو، مدرب الهلال الصعداء بعد عودة لاعبيه المصابين سلمان الفرج والبرازيلي كارلوس إدواردو، في حين تأكد غياب اللاعب عبدالله عطيف بسبب الإصابة.

ووصل الهلال إلى هذا الدور بعد فوزه على ضيفه عرعر 4-1 في الدور 64، وتخطى ضيفه الجبلين بفوزه 4-2 في الدور 32.

وفي المقابل يسعى الفيصلي إلى تكرار إنجازه العام قبل الماضي حينما وصل لنهائي كأس الملك والذي خسره أمام اتحاد جدة.