اونلاين | هدف الهلال watch live | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في كاس خادم الحرمين الشريفين.. يلا شوت plus

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بث مباشر لكافة أحداث مباراة الهلال والعدالة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 10 بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يستضيف الهلال هذه المباراة على ملعب نهائي سوبر إيطاليا “جامعة الملك سعود”، وهي ثاني مباراة يخوضها الموج الأزرق بعد عودته بالمركز الرابع من بطولة كأس العالم للأندية “قطر 2019”.

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وتعادل الهلال مع الحزم 1/1 فور عودته من قطر، ليتجمد في المركز السابع بجدول الترتيب العام برصيد 21 نقطة.

ولا يوجد تاريخ مواجهات بين الهلال والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث صعد العدالة مطلع هذا الموسم لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة.

وتنقل هذه المباراة على شاشة القناة الرياضية السعودية الأولى في تمام الساعة 17:55 بالتوقيت المحلي، 16:55 بتوقيت مصر، 14:55 بتوقيت جرينيتش.