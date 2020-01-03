رياضة | تقرير إنجليزي: ليفربول يمتلك الأفضلية في ضم سانشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير إنجليزي: ليفربول يمتلك الأفضلية في ضم سانشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير صحفي إنجليزي، أن نادي ليفربول يمتلك اليد الطولى لضم النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة مترو البريطانية، أن ليفربول سيلاقي منافسة شديدة من مانشستر يونايتد وتشيلسي وبايرن ميونخ للفوز بخدمات سانشو، والتي تفوق قيمته مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقاً لشبكة ليفربول إيكو، قد يوافق سانشو على الإلتحاق بالريدز في الصيف المقبل، بسبب رغبته في التواجد بشكل دائم في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعطي ليفربول أفضلية على تشيلسي ومانشستر يونايتد.

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وأضافت مترو في تقريرها أن سانشو يفضل العودة لموطنه إنجلترا مستقبلاً، حيث أنه معجب بطريقة وأسلوب لعب ليفربول بقيادة يورجن كلوب، والذي يجيد صقل المواهب الصغيرة مثل سانشو.

وسجل سانشو 12 هدفاً وصنع 13 هدفاً آخر لزملائه خلال 24 ظهور له بقميص دورتموند في كل البطولات.

وانضم سانشو لبوروسيا دورتموند في صيف عام 2017 من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل مبلغ 8 ملايين يورو فقط.