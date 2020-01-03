رياضة | صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مدير الإعلام والاتصال بنادي الشباب السعودي ، أحمد المسعود على أنباء التفاوض مع نجم الزمالك ومنتخب تونس فرجاني ساسي.

وكتب المسعود عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم: "لم أنفِ أو أؤكد هذه المفاوضات، لذلك ما ورد في هذا الخبر غير صحيح".

وجاءت تصريحات المسعود ردا على حديث منسوب له في أحد المواقع الإليكترونية، يعلن من خلاله نفي التفاوض مع ساسي نجم وسط القلعة البيضاء.

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ويغيب فرجاني ساسي رسميا عن مباراة فريقه الزمالك أمام طنطا والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري بسبب الإيقاف.

وحقق الزمالك فوزا مهما على أسوان بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة المحلية.

وكان فرجاني حصل على إذن من الزمالك للسفر إلى تونس وقضاء فترة أجازة برفقة أسرته، بعد أن تأكد رسميا غيابه عن مباراة طنطا.