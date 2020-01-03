رياضة | وكيله: كلوسيفسكي فضّل يوفنتوس على إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيله: كلوسيفسكي فضّل يوفنتوس على إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف "ستيفانو سيم" وكيل لاعب أتالانتا وبارما ديان كلوسيفسكي، والذي وقع على عقود إنضمامه ليوفنتوس مؤخراً، بأن موكله فضل الإنضمام لليوفي على فريق إنتر ميلان.

وأضاف سيم أن الشاب السويدي تلقى عروضاً من أندية إنتر ميلان ونابولي وأرسنال ومانشستر يونايتد، لكنه في النهاية إختار الذهاب ليوفنتوس.

وقال ستيفانو سيم لشبكة راديو سبورتيفا: " ندرك جيداً اسم وقيمة إنتر ميلان، تلقى اللاعب عروضاً داخل وخارج إيطاليا، لكنه قبل عرض اليوفي".

وأضاف: " سيبقى كلولسيفسكي مع الجيالوبلو (بارما) حتى نهاية الموسم، كان بمقدور يوفنتوس ضم اللاعب في يناير الجاري.

Advertisements

وواصل: " فضل اللاعب البقاء في بارما حالياً، لم يرد التخلي عنهم في هذا التوقيت، ووافق جميع الأطراف على إستكمال الإعارة".

وأتم: " أتلانتا أبرم أكبر عملية بيع لاعب في تاريخه، وبقي اللاعب في بارما معاراً، في النهاية جميع الأطراف فائزة".

وانضم صاحب الـ 19 عاماً ليوفنتوس رسمياً مقابل 35 مليون يورو بالإضافة لتسع ملايين أخرى كمتغيرات، على أن يلتحق بالفريق في الصيف المقبل.