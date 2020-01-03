رياضة | خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية خلاف شديد بين مسؤولي النادي الأهلي ووكيل النيجيري إيليكي مهاجم لوزيرين السويسري في ظل المفاوضات القائمة بين الطرفين تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بالتعاقد مع إيليكي في يناير الجاري وتدعيم خط الهجوم بعدما رفض كافة الأسماء المطروحة من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

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ويضغط السويسري رينيه فايلر على إدارة الأهلي من أجل التعاقد مع إيليكي في الميركاتو الشتوي وتأجيل صفقة المدافع السوبر لنهاية الموسم الجاري كما ترغب لجنة التخطيط بالنادي الأحمر.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن وكيل النيجيري إيليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري اشترط في مفاوضاته مع أمير توفيق مدير التعاقدات وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يقود المفاوضات مع أمير الحصول على مليوني دولار راتب سنوي في حال انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل نهائي في الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

في المقابل ، وضع مسؤولو النادي الأهلي ولجنة التخطيط مبلغ 900 ألف دولار حد أقصي راتب سنوي للمهاجم المنتظر بالفريق الأحمر النيجيري إيليكي في حال إتمام الصفقة وتحمل بعض المحبين للأهلي قيمة الصفقة التي تصل إلى 3 مليون يورو.