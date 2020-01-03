رياضة | بطلب من لوشيسكو.. نجم الدوري اليوناني على أعتاب الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطلب من لوشيسكو.. نجم الدوري اليوناني على أعتاب الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال تبحث عن مهاجم لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت صحيفة سبورت سيسليس اليونانية، أن الهلال فتح خط المفاوضات مع البرتغالي أديرينو فيرينها لاعب وسط فريق باوك أثينا اليوناني، بطلب من رازفان لوشيسكو، المدير الفني للزعيم، والذي تولى تدريب النادي اليوناني الموسم الماضي.

وأضافت التقارير أن إدارة الهلال تسعى لضم فيرينها، ليكون بديلا لجيوفينكو أو عمر خريبين.

وكان خربين قد تعرض إلى هجوم عنيف من جماهير الزعيم؛ لظهوره بآداء باهت خلال مشاركته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية، والتي حصد فيها الهلال المركز الرابع بعدما سقط أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح، في المباراة النهائية للبطولة.

يذكر أن الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

