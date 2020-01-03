رياضة | حصاد أندية مطروح في الدور الأول من القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد أندية مطروح في الدور الأول من القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعتبر مباريات المجموعة هذا الموسم من أصعب المواسم علي مستوي مسابقات هذه المجموعة نظرا لتقارب الفرق في عدد النقاط حيث أنهي الجزيرة الدور الأول متصدرا للمجموعة برصيد 14 نقطة جمعهم من خلال الفوز في 3 مباريات فقط من اصل ثمانية مباريات، وتعادل في 5 مباريات، ولم يتلقي أي هزيمة خلال الدور الأول وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني وهو الهلال صاحب ال 13 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في مباراة وحيدة.
ويتساوي الهلال مع المصري السلوم صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد 13 نقطة جمعهم من خلال الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في مباراة وحيدة ولكن الهلال يتفوق علي المصري بفارق الأهداف.
ويأتي في المركز الرابع فريق الحرية بفارق نقطة واحدة أيضا عن صاحبي المركز الثاني والثالث حيث جمع خلال مشواره بالدور الأول 12 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، والخسارة في مباراتين.
ويأتي نادي مطروح في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن الحرية صاحب المركز الرابع وجمعهم من خلال فوزه في 3 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في 3 مباريات متساويا مع فريق شباب الضبعة بنفس عدد النقاط 11 نقطة والذي جمعهم من خلال فوزة في مباراتين، والتعادل في 5 مباريات، والخسارة في مباراة وحيدة.
وفي المركز السابع وبرصيد 8 نقاط يأتي الوجه الجديد علي مجموعة مطروح وهو فريق برج العرب بعد أن انضم لمجموعة مطروح هذا الموسم جمعهم من خلال فوزه في مباراتين، والتعادل في مثلهما، والخسارة في 4 مباريات.
ويأتي في المركز الثامن والذي يعتبر مفاجأة للجميع حتي الأن هو فريق مركز شباب الحمام برصيد 6 نقاط والذي كان منافسا في المواسم السابقة للصعود جمعهم من خلال الفوز في مباراة، والتعادل في 3 مباريات، والخسارة في مثلهما.
ويتذيل المجموعة فريق الشرطة المطروحي برصيد 4 نقاط جمعهم من خلال 4 تعادلات، والهزيمة في مثلهما، ولم يحقق أي فوز خلال مباريات الدور الأول.
وشهدت مباريات الدور الأول 36 مباراة، بمعدل 4 مباريات كل اسبوع، كما شهد الدور الأول إحراز 152 هدف في كافه المباريات، بما يعادل 4.2 هدف في المباراه الواحدة.
ويعتبر فريق الجزيرة متصدر المجموعة هو أفضل خط هجوم في الدور الأول برصيد 12 هدف، ويلية فريقي الهلال ، والمصري برصيد 11هدف.
ويعتبر فريق شباب الضبعة هو أقوي خط دفاع في المجموعة خلال مباريات الدور الأول حيث أهتزت شباكة 5 مرات فقط.
وعن أضعف خط هجوم في المجموعة يأتي من نصيب فريقي مركز شباب الحمام ، والشرطة المطروحي ولكل منهما 5 أهداف فقط.
ويعتبر فريق مركز شباب الحمام أضعف خط دفاع في المجموعة ومني مرماة ب13 هدف خلال منافسات الدور الأول بالمجموعة.
وبالنسبة لأكثر عدد الفرق تحقيقا للفوز يأتي كل من: الجزيرة، والهلال، ومصري السلوم، والحرية، ومطروح وحقق كل منهم الفوز في 3 مباريات.
ويعتبر الشرطة أقل الفرق في تحقيق الفوز بالمجموعة حيث لم يحقق أي فوز خلال منافسات الدور الأول.
وأقل الفرق تعرضا للهزيمة في المجموعة هو المتصدر فريق الجزيرة الذي لم يهزم طوال منافسات الدور الأول.
ويعتبر فرق شباب الحمام، وبرج العرب، والشرطة أكثر الفرق تعرضا للهزيمة حيث هزم كل منهم 4 مباريات خلال مباريات الدور الأول.
وأكثر الفرق تحقيقا للتعادل يأتي فريقي الجزيرة، وشباب الضبعة وتعادل كل منهما في 5 مباريات خلال منافسات الدور الأول.
ترتيب المجموعة الثانية عشر "ب"
1- الجزيرة 14 نقطة
2- هلال الضبعة 13 نقطة
3- المصري السلوم 13نقطة
4- الحرية 12نقطة
5- مطروح 11نقطة
6- شباب الضبعة 11نقطة
7- برج العرب 8نقاط
8- مركز شباب الحمام 6نقاط
9- الشرطة 4نقاط