رياضة | حصاد أندية مطروح في الدور الأول من القسم الثالث

وتعتبر مباريات المجموعة هذا الموسم من أصعب المواسم علي مستوي مسابقات هذه المجموعة نظرا لتقارب الفرق في عدد النقاط حيث أنهي الجزيرة الدور الأول متصدرا للمجموعة برصيد 14 نقطة جمعهم من خلال الفوز في 3 مباريات فقط من اصل ثمانية مباريات، وتعادل في 5 مباريات، ولم يتلقي أي هزيمة خلال الدور الأول وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني وهو الهلال صاحب ال 13 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في مباراة وحيدة.

ويتساوي الهلال مع المصري السلوم صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد 13 نقطة جمعهم من خلال الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في مباراة وحيدة ولكن الهلال يتفوق علي المصري بفارق الأهداف.

ويأتي في المركز الرابع فريق الحرية بفارق نقطة واحدة أيضا عن صاحبي المركز الثاني والثالث حيث جمع خلال مشواره بالدور الأول 12 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، والخسارة في مباراتين.

ويأتي نادي مطروح في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن الحرية صاحب المركز الرابع وجمعهم من خلال فوزه في 3 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في 3 مباريات متساويا مع فريق شباب الضبعة بنفس عدد النقاط 11 نقطة والذي جمعهم من خلال فوزة في مباراتين، والتعادل في 5 مباريات، والخسارة في مباراة وحيدة.

وفي المركز السابع وبرصيد 8 نقاط يأتي الوجه الجديد علي مجموعة مطروح وهو فريق برج العرب بعد أن انضم لمجموعة مطروح هذا الموسم جمعهم من خلال فوزه في مباراتين، والتعادل في مثلهما، والخسارة في 4 مباريات.