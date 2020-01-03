رياضة | مدرب لايبزيج يتحدث عن الفوز بالدوري: " لسنا جيدين بالقدر الكافي لنصبح البطل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب لايبزيج يتحدث عن الفوز بالدوري: " لسنا جيدين بالقدر الكافي لنصبح البطل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث يوليان ناجلسمان المدير الفنى لفريق لايبزيج الألماني عن فكرة تتويج فريقه ببطولة الدوري الألماني لاول مرة فى تاريخه بعدما يتصدر الفريق البوندسليجا الألمانيه، خلال الفترة الحالية متفوقًا على فرق كبري فى جدول الترتيب مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وقال ناجلسمان فى تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية :" يزال يتعين علينا أن نقوم بتطوير أنفسنا، فنحن في الوقت الحالي لسنا جيدين بالقدر الكافي لأن نصبح بطل الدوري".

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ويري مدرب لايبزيج أن على فريقه الفوز على العملاق الباڤاري وعلى بوروسيا دورتموند فى مباريات الدور الثانى حتى يتمكن من التتويج ببطولة الدوري لاول مرة فى تاريخ الفريق.

ولم يحقق لايبزيج الفوز فى الدور الأول على بايرن ميونخ أو بوروسيا دورتموند بل تعادل الفريق مع الثنائي.

ويتصدر لايبزيج البطولة برصيد 37 نقطة ويحتل المركز الثانى فريق بوروسيا مونشنجلادباخ برصيد 35 نقطة ثم بايرن ميونخ برصيد 33 نقطة ويليه بوروسيا دورتموند برصيد 30 نقطة.