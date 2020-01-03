رياضة | بأمر جوارديولا.. مانشستر سيتي يُبقي على نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر جوارديولا.. مانشستر سيتي يُبقي على نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزى على الإبقاء على نجم وسط الفريق خلال الفترة القادمة، وطلب من الإدارة تجديد التعاقد معه لفترة قادمة لإحتياج السيتي لخدماته.

وينتهي عقد لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو صيف هذا العام 2020، والذى يعد أحد اللاعبين الأساسيين فى الفريق خلال السنوات الأخيرة، والذى يلعب لأكثر من مكان فى المناطق الدفاعية ولا يستغنى عنه جوارديولا فى تشكيلته.

وإنضم النجم البرازيلي صاحب ال 34 عام لصفوف مان سيتي عام 2013، قادماً من فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، ويعد من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدير الفني الإسباني للفريق، بيب جوارديولا، خلال الأعوام الأخيرة وساهم فى سيطرة السيتيزين على الألقاب المحلية.

وأشارت التقارير الصحفية الإنجليزية اليوم أن جوارديولا يسعي للإبقاء على نجومه أصحاب الخبرات خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الفريق فى إحتياج لهم، وشارك فيرناندينيو هذا الموسم فى مركز المدافع بعد إصابة المدافع الفرنسي لابورتي، وشارك فى 22 مباراة.