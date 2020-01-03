رياضة | نجع حمادي يكتسح السكر برباعية والشعب يفوز على دشنا بالقسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجع حمادي يكتسح السكر برباعية والشعب يفوز على دشنا بالقسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة لدوري القسم الرابع بمحافظة قنا، والتي شهدت مواجهات ساخنة بين الفرق المتنافسة.

في ملعب نادي طوبيا، حقق فريق مركز شباب نجع حمادي، فوزا كبيرا، على نظيره فريق نادي السكر بقوص، برباعية نظيفة، ترفع رصيده للنقطة 9 ويواصل المنافسة على صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد فريق السكر عند نقطة واحدة، يقبع بها بمؤخرة جدول المسابقة

وعلى ملعب مركز شباب دشنا، حقق فريق نادي الشعب بقوص، فوزا غاليا على نظيره فريق مركز شباب دشنا، بهدفين دون رد، ليرفع رصيده الي 9 نقاط، متساوي مع فريق مركز شباب نجع حمادي، ويواصل المنافسة على صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد دشنا عند3 نقاط، بالمركز الثالث.

وجاء ترتيب المجموعة عقب انتهاء مباريات اليوم



الأول نادي الشعب بقوص 9 نقاط

الثاني مركز شباب نجع حمادي 9 نقاط

الثالث مركز شباب دشنا 3 نقاط

الرابع مركز شباب العمال بقنا نقطة واحدة

الخامس نادي السكر بقوص نقطة واحدة