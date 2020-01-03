رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الفيصلي والهلال بث مباشر رابط مجاني KSA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الفيصلي والهلال بث مباشر رابط مجاني KSA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 3 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الفيصلي والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ11"

وادي دجلة ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءً بتوقيت تونس، و5:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ19"

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اشبيلية ضد أتليتك بيلباو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين بمباراة الاتفاق ضد أحد، في تمام 4:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الفيصلي ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:50 مساءً بتوقيت الإمارات، و5:50 مساءً بتوقيت تونس، و4:50 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.