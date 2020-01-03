رياضة | فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية قبل مواجهة إف سي مصر بالجولة القادمة ببطولة الدوري.

واكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على أن حسين الشحات لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة أمام إف سي مصر لعدم تفاقم إصابة اللاعب الذى يعانى من إجهاد فى العضلة الضامة.

ويفضل الجهاز الفني إبعاد اللاعب عن المشاركة لحين التعافي بشكل كامل من إصابته لتجهيزه للمباريات القادمة للفريق.

ويسعى الجهاز الفنى للنادى الأهلى لتجهيز حسين الشحات، لخوض مواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير المقبل فى زيمبابوى، ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا.