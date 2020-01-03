رياضة | مورينيو يكشف مدة غياب هاري كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف مدة غياب هاري كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن مدة غياب مهاجم الفريق هاري كين بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في مباراة ساوثهامبتون بالدوري الانجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "لا أعرف حتى الآن ربما في وقت لاحق اليوم لدينا أخبار كثيرة، ولكن إذا سألتني عما إذا كانت الأخبار سارة أو سيئة، فأنا أسمع المزيد من الأخبار السيئة كين ترك المباراة مباشرة لم يفكر مرتين، واستغرق الأمر ثانيتين ليدرك مدى خطورة وضعه".

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وواصل مورينيو عن اللاعب الشاب باروت : "الخطوة التالية بالنسبة له هي توقيع عقد جديد على المدى الطويل لأننا في هذا النادي نهتم بلاعبينا الشباب، ومكن أن يلعب ضد ميدلزبره في الكأس".

وأضاف عن كثرة إصابات ندومبيلي : "عندما يأتي اللاعب من بلد آخر حتى يتكيف مع ما يتطلبه البريميرليج، فهو يحتاج إلى الثبات يحتاج إلى دقائق، ويجب أن يلعب أكثر، لسوء الحظ ، إنه لا يستطيع فعل ذلك".

وتابع : "‏كأس الاتحاد مهمة جدا بالنسبة لي كمدرب لتوتنهام كممثل لأنصار توتنهام، وكأس الاتحاد هي الكأس الوحيدة التي يكون فيها فرص متكافئة انطلاقا من النصف النهائي، بالطبع نحن على بعد أميال من اللعب في ويمبلي، ولكننا نسعى للتقدم خطوة بخطوة".