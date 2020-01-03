رياضة | كلوب الأقرب.. الكشف عن المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في ديسمبر

وجاءت قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في البريميرليج لشهر ديسمبر كالتالي:

يورجن كلوب مدرب ليفربول، ونايجل بيرسون مدرب واتفورد، وأولي جونار سويسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

ويعد كلوب هو أبرز المرشحين لحصد الجائزة عن الشهر الماضي بعد النتائج المميزة التي يقدمها مع ليفربول حيث لم يتعرض الفريق حتي الآن لأي خسارة مع المدرب الألماني.

وكان يورجن كلوب هو من حصد جائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن أشهر أغسطس وسبتمبر ونوفمبر، بينما فاز بها فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي في شهر أكتوبر.