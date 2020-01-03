رياضة | بدون صلاح.. البريميرليج يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون صلاح.. البريميرليج يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر الماضي ، والذي شهد إقامة جولتين من فترة البوسكينج داي.

وشهدت القائمة غياب للدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي فيما تواجد 8 لاعبين وهم:

ترينت أرنولد (ليفربول) – بين فوستر (واتفورد) – داني إنجز (ساوثهامبتون) – أداما تراوري (ولفرهامبتون) – جايمي فاردي (ليستر سيتي) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - كالفيرت لوين (إيفرتون) - إيمي بوينديا (نورويتش سيتي).

ومن المقرر أن تعلن رابطة البريميرليج خلال الساعات القادمة عن اللاعب الفائز بالجائزة عن شهر ديسمبر.