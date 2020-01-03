رياضة | نجم مانشستر سيتي يعود للتدريبات.. وجوارديولا يحدد موعد عودته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يعود للتدريبات.. وجوارديولا يحدد موعد عودته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي مانشستر سيتي ومدربه الإسباني، بيب جوارديولا خبراً ساراً، بعودة نجم دفاع الفريق إيمريك لابورت للتدريبات مرة أخرى.

وتلقى لابورت إصابة خطيرة في أغسطس الماضي في الركبة، أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية خبراً يفيد عودة النجم الفرنسي للتدريبات، كما نشر اللاعب صورة له في تدريبات الفريق الجماعية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

Advertisements

وتحدث جوارديولا عن عودة لابورت في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة فريقه أمام بورت فالي في الدور الثالث لكأس إنجلترا: " نعم لقد عاد للتدريب لأول مرة، تدرب مع المجموعة لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

وتابع: " إنه الآن بحالة جيدة، يشعر بالتحسن تدريجياً، أعتقد أنه سيتدرب خلال إسبوع بشكل طبيعي مع الفريق".

وأضاف: " لا أعرف متى سيشارك، أعتقد خلال شهر، لا أعلم بالتحديد، لقد عاد بعد أربعة أشهر، بالتأكيد يحتاج فترة أخرى حتى يشارك بشكل أساسي".

ووضح تأثر مانشستر سيتي كثيراٌ هذا الموسم بغياب لابورت، حيث ظهر دفاع حامل لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بمستوى مخيب للغاية.