رياضة | أرسنال يرغب في التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يرغب في التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع المدافع الألماني جيروم بواتينج لاعب فريق بايرن ميونيخ خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد طلب من ميكيل ارتيتا مدرب الجانرز.

وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة "سكاي سبورت"، إلى أن آرسنال مهتم بالتوقيع مع بواتينج، حيث أن نادي بايرن ميونيخ سيسمح للاعب في المغادرة خلال الشهر الحالي مقابل مبلغ قيمته 12.8 مليون باوند.

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وكان ميكيل أرتيتا قد أبلغ إدارة فريق أرسنال بضرورة ضم مدافع خلال الميركاتو الشتوي، خاصة بعد إصابة تشامبرز مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة تشيلسي الماضية في البريميرليج.

وأعلن فريق أرسنال عن غياب مدافعه تشامبرز حتى نهاية الموسم الحالي، وأنه حاليا لا يوجد مدافعين متاحين سوى الثنائي ديفيد لويز وسوكراتيس، وأيضاً تعرض هولدينج للإصابة في الفترة الأخيرة.

يذكر أن فريق أرسنال قد نجح في تحقيق الفوز على حساب فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد في لندن.