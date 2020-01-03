رياضة | عاجل - زميل فرجاني ساسي ينتقل إلى الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - زميل فرجاني ساسي ينتقل إلى الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ميتز المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة ضم اللاعب ديلان برون نجم منتخب تونس الأول، قادما من نادي لاجونتواز البلجيكي.

وأفاد النادي الفرنسي في تغريدة على حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه ضم المدافع التونسي البالغ من العمر 24 عاما بعقد يمتد لخمسة مواسم، ليكون الصفقة الثانية للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتل ميتز المركز السابع عشر في الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة حصدها خلال 19 مباراة.

ويُعد ديلان من أهم الركائز الأساسية في تشكيلة نسور قرطاج، بجانب فرجاني ساسي وعلي معلول ويوسف المساكني وطه الخنيسي ووهبي الخرزي.