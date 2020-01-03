رياضة | اليونايتد ينقذ نجم برشلونة من مذبحة فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد ينقذ نجم برشلونة من مذبحة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر يوناتيد يستهدف ضم سيميدو

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لنادي برشلونة في الشتاء الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد يدرس تقديم عرض رسمي لضم سيميدو في هذا الشتاء لتدعيم مركز الظهير الأيمن في الفريق.

موقف برشلونة من رحيل سيميدو

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وذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة لا يمانع في رحيل سيميدو عن صفوف الفريق في هذا الشتاء بل أن النادي بالفعل كان يفكر في بيعه الفترة القادمة ولكن في حالة وصول عرض مالي مناسب.

وحسب ما نشرته التقارير فإن نادي برشلونة يريد بيع سيميدو للتعاقد لإستغلال قيمة بيعه في التعاقد مع ظهير أيمن قوي بدلا منه.

مشاركات سيميدو مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك نيلسون سيميدو في 20 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.

ترتيب نادي مانشستر يوناتيد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.