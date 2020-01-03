رياضة | فرصة ذهبية أمام الريال .. تحديد مبلغ قليل لمن يرغب في التعاقد مع إريكسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرصة ذهبية أمام الريال .. تحديد مبلغ قليل لمن يرغب في التعاقد مع إريكسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن القيمة التي من الممكن أن يرحل بها الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مبلغ قليل مقابل رحيل إريكسن عن توتنهام

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن إريكسن متاح مقابل 20 مليون يورو فقط لمن يرغب في ضمه في الشتاء.

كما أشارت الشبكة إلى أن إريكسن سيكون متاح بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية نظرا لإنتهاء عقده مع نادي توتنهام.

يذكر أن كريستيان إريكسن كان قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي توتنهام هذا الشتاء ورفض تجديد عقده مع الفريق.

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بينما أشارت العديد من التقارير الصحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام يريد تجديد عقد إريكسن مع الفريق ولكن لم يتم حسم هذا الأمر حتى الآن.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع إريكسن في الشتاء

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع إريكسن خلال فترة انتقالات يناير الجارية أبرزها نادي ريال مدريد ونادي مانشستر يونايتد ونادي إنتر ميلان وغريها من الأندية ولكن الأكثرهم جديا حتى الآن اليونايتد وريال مدريد.

مشاركات كريستيان إريكسن مع نادي توتنهام هذا الموسم

وقد شارك كريستيان إريكسن في 27 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.