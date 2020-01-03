رياضة | مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم وخاصة محبي الكرة الإسبانية، إنطلاق مواجهات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، لذلك نعرض لكم مواعيد كأس السوبر الإسباني في التقرير التالي.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد أعلن عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني، والمقرر إقامتها على الأراضي السعودية خلال شهر يناير الجاري، حيث تقام في الفترة من 8 يناير وحتى 12 من الشهر ذاته.

وتعد هذه النسخة الأولى في نظامها الجديد، حيث يشارك 4 أندية، وهم برشلونة "بطل الدوري الإسباني"، وفالنسيا "بطل كأس ملك أسبانيا"، وأتلتيكو مدريد، وصيف الدوري، وريال مدريد ثالث الدوري.

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مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره فالنسيا، يوم 8 يناير الجاري، في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءا بتوقيت تونس، والسابعة مساءا بتوقيت جرينتش.

بينما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، يوم 9 يناير الجاري، في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءا بتوقيت تونس، والسابعة مساءا بتوقيت جرينتش.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية بين الفائز من المباراتين، يوم 12 يناير الجاري، في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرةن والتاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءا بتوقيت تونس، والسادسة مساءا بتوقيت جرينتش.