رياضة | تفاصيل جلسة كارتيرون مع أشرف بن شرقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة كارتيرون مع أشرف بن شرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق على هامش مران اليوم.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق طنطا يوم الأحد المقبل على ملعب المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري.



وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال تدريبات اليوم لإبداء بعض النصائح الفنية له وتنفيذ بعض الأدوار المطلوبة منه في المباريات الفترة المقبلة.

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وأكد كارتيرون للاعب في نهاية المران على أهمية دوره في الفريق وأنه أحد العناصر الهامة في هجوم الفريق.

وأوضح المدرب للاعب أنه يمتلك قدرات عالية ودوره مهم على كافة الجوانب وإمكانية توظيفه في أكثر من مكان سواء الهجوم أو الوسط.



خضع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات تأهيلية خاصة في جيمانيزيوم النادي وذلك بسبب الإجهاد ومنحه الجهاز الفني راحة من التدريبات الجماعية بسبب معاناته من نزلة برد قوية.



ويستعد الفريق لمواجهة طنطا يوم الأحد القادم بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.

