شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين «كارتيرون» و«بن شرقي» على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم الجمعة، لإبداء بعض النصائح الفنية له وتنفيذ بعض الأدوار المطلوبة منه في المباريات الفترة المقبلة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أكد كارتيرون للاعب في نهاية المران على أهمية دوره في الفريق وأنه أحد العناصر الهامة في هجوم الفريق.

وجقق الزمالك الفوز أمس، على أسوان بهدفين نظيفين، ويستعد لمواجهة طنطا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.