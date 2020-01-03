شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي: تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى.. وتأهيلية لـ«حمدي» و«وحيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وذلك خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وخاض حراس الأهلي فقرات متنوعة من التدريبات والتي اشتملت على التصويب والتعامل مع الكرات العرضية.

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وشارك عمار حمدي، لاعب الفريق، في جزء من المران الجماعي قبل أن يقوم بتنفيذ تدريبات تأهيلية اشتملت على الجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.

كما خاض محمود وحيد، لاعب الفريق، جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واشتكى وحيد، من كدمة قوية في وجه القدم أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، وفضل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عدم الاستعجال في عودته ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، خاصة أن اللاعب اشتكى من كدمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة إف سي مصر التي تقام في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الممتاز.