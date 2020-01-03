آرسنال يسعى لضم أومتيتي من برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

بات نادي ​برشلونة الإسباني​ مستعدا للاستماع إلى عروض بشأن المدافع الفرنسي ​صامويل أومتيتي​.



ووفقاً لصحيفة "سبورت" إن كلا من الإدارة واللاعب متفقان على أنه يمكن أن يترك برشلونة في وقت ما في العام 2020.

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وكان المدافع في لندن هذا الأسبوع لحضور فوز ​أرسنال​ على ​مانشستر يونايتد​ وقد تم ربط الفرنسي بالغانرز.

في الواقع، يعتبر ​ميكيل ارتيتا​، مدرب أرسنال، هو من محبي أومتيتي وهم في السوق بحثا عن لاعب وسط جديد هذا الشهر.

وعلى الرغم من أن الصفقة مستبعدة في شهر كانون الثاني، إلا أنه قد يكون هناك اتفاق صيفي بين أرسنال وأومتيتي، وبرشلونة سيكون سعيدا للقيام بالصفقة.