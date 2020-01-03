شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح وطارق حامد قبل احتفالية الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، على دعم الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وطارق حامد نجم الزمالك قبل 5 أيام من حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل، حيث ينافس طارق حامد على لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء، بينما ينافس صلاح على لقب أفضل لاعب محترف خارج القارة.

ونشرت الصفحة الرسمية صورا للنجمين المصريين قبل الإحتفالية، وتمنت لهما التوفيق وأن يتم تتويجهما بجوائز الكاف.

وتستعد مدينة "الغردقة" لإستضافة النسخة الـ 28 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، والمحدد له السابع من يناير الجاري والذي سيشهد الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2019، ويتنافس عليها نجوم الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

وفازت مصر بالجائزة "مرتين" بعدما توج محمد صلاح عامي 2017 و2018، كذلك السنغال بعدما حصل الحجي ضيوف على الجائزة "مرتين"، وتضم قائمة الفائزين مرة واحدة غانا (عبيدي بيليه)، ليبيريا (جورج ويا، الإفريقي الوحيد الذي توج بلقب أفضل لاعب في العالم)، المغرب (مصطفى حاجي)، مالي (فريدريك كانوتيه)، توجو (إيمانويل أديبايور)، الجابون (أوباميانج)، الجزائر ( رياض محرز).

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وتعد كوت ديفوار أكثر دول القارة السمراء تتويجا بجائزة أفضل لاعب في افريقيا منذ عام 1992، وذلك بـ 6 ألقاب وفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بعدما توج بها يايا توريه "4 مرات"، وديدييه دروجبا "مرتين"، تتبعها نيجيريا بخمسة ألقاب، منها إثنين لكانو وواحدة لكل من إيمانويل أمونيكي ورشيدي ياكيني وفيكتور إيكبيبا، كذلك الكاميرون حيث كانت الجائزة من نصيب صامويل إيتو في أربع مناسبات، بينما توج بها باتريك مبوما "مرة واحدة".

ووصل إلى الغردقة فجر اليوم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقی لكرۃ القدم لمتابعة اخر الاستعدادات لتنظيم حفل الافضل بإفريقيا لعام 2019 الذي سيقام بالباتروس بسهل حشيش في الغردقة يوم 7 يناير المقبل.

كما وصل للغردقة نجم افريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل ايتو و قد اعلن نجم منتخب الكاميرون المعتزل عن سعادته لزيارۃ الغردقة و اعتززه بتقديم حفل الافضل فی افريقيا من الغردقة.