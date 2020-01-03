شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تنفى تلقى خطاب رسمى من الزمالك لاستقدام حكام أجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تلقى أى خطابات رسمية تفيد برغبة الزمالك فى استقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة فى الدورى المصرى، بداية من مباراة طنطا المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من عمر الدورى الممتاز.

كان مجلس إدارة الزمالك ، طالب اللجنه الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بإستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري رافضا التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة أيضاً للفريق بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.