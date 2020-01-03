شكرا لقرائتكم أحمد أحمد يصل الغردقة لمتابعة استعدادات حفل الأفضل فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل إلى الغردقة فجر اليوم، الجمعة، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقی لكرۃ القدم لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم حفل الأفضل بإفريقيا لعام 2019 الذي سيقام بالباتروس بسهل حشيش في الغردقة يوم 7 يناير المقبل.

كما وصل للغردقة نجم افريقيا وبرشلونۃ السابق الكاميرونی صامويل ايتو و قد اعلن نجم منتخب الكاميرون المعتزل عن سعادته لزيارۃ الغردقۃ، واعتزازه بتقديم حفل الافضل فی افريقيا من الغردقۃ.

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تستعد مدينة "الغردقة" لإستضافة النسخة الـ 28 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، والمحدد له السابع من يناير الجاري والذي سيشهد الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2019، ويتنافس عليها نجوم الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

وتعد كوت ديفوار أكثر دول القارة السمراء تتويجا بجائزة أفضل لاعب في افريقيا منذ عام 1992، وذلك بـ 6 ألقاب وفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بعدما توج بها يايا توريه "4 مرات"، وديدييه دروجبا "مرتين"، تتبعها نيجيريا بخمسة ألقاب، منها إثنين لكانو وواحدة لكل من إيمانويل أمونيكي ورشيدي ياكيني وفيكتور إيكبيبا، كذلك الكاميرون حيث كانت الجائزة من نصيب صامويل إيتو في أربع مناسبات، بينما توج بها باتريك مبوما "مرة واحدة".