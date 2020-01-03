شيفيلد يعلن تعاقده مع جاك رودويل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم رسميا، اليوم الجمعة، أنه أبرم صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع جاك رودويل حتى نهاية الموسم الجاري.
ولم يرتبط رودويل (28 عاما) لاعب إيفرتون ومانشستر سيتي السابق، بأي عقد منذ رحيله عن بلاكبيرن في الصيف الماضي.
وقال كريس وايلدر المدير الفني للفريق، إن اللاعب متواجد بالنادي منذ نحو أسبوعين وقد قدم انطباعا هائلا، وأضاف: سيمنحنا البراعة والخبرة في عدد من المراكز الأساسية، وسيعزز خيارات الفريق، وهو شيء مهم في هذه المرحلة من الموسم.
وكان رودويل قد انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2012 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (15.7 مليون دولار)، وانتقل إلى سندرلاند بعدها بعامين.
وذكر رودويل عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه لا يطيق انتظار بداية مشواره مع الفريق. وأضاف :تدربت هنا في الأسابيع القليلة الماضية وقد كان اللاعبون وكل العاملين هنا رائعين معي.
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