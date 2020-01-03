شكرا لقرائتكم مدرب إسبانيول: الفوز على برشلونة ليس مستحيلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أبيلاردو فيرنانديز المدير الفني لفريق إسبانيول الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، إن الفوز على برشلونة في مباراة الفريقين يوم السبت بالدوري الإسباني ليس "مهمة مستحيلة"، مشيرا إلى أن الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث سيكون "دفعة معنوية هائلة" للفريق.

ويلتقي الفريقان في "ديربي كتالونيا" ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.

وأوضح أبيلاردو في المؤتمر الصحافي: كرة القدم واحدة من رياضات قليلة يمكن فيها أن تلعب بشكل مروع وتحقق الفوز. لا أود أن أقول إننا سنلعب بشكل سيئ. إذا أردنا الفوز في هذه المباراة علينا أن نقدم 200 بالمئة من قوتنا. ولكننا نمتلك بعض الأسلحة كما أن الفريق لديه الحافز. نعلم مدى صعوبة المباراة ولكننا لا نستسلم أبدا".

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وأشار : الفوز في مباراة سيكون رائعا على مستوى المنافسة وعلى المستوى المعنوي. الفوز سيكون مهما للغاية بالنسبة للاعبين وللجماهير. أتمنى استمتاع كليهما. وفي حالة عدم تحقيق نتيجة إيجابية ، أتمنى أن يثق هؤلاء الناس بالفريق.

وأضاف : في كرة القدم ، لا يمكن أن تعلم كل شيء بشكل نهائي. سأحاول إعداد فريقي بأفضل شكل ممكن من أجل التغلب على برشلونة. لا أبالي بوضع فريقي في المركز الأخير ووضع برشلونة في الصدارة. إنها مباراة كرة قدم من 90 دقيقها وفيها 11 لاعبا أمام 11 لاعبا. سنحاول مقاومة أداء برشلونة والهجوم على المنافس وجعل الأمر صعبا عليهم. إذا قدمنا مباراة جيدة ، ستكون لدينا فرصة للفوز.

وأشار : أفضل أن ألعب سيئا وأفوز في مثل هذا الوضع. ولكن إذا نافسنا برشلونة بشكل جيد ، ستكن خطوة صغيرة إلى الأمام حتى وإن كانت النتيجة سلبية لنا. نحتاج إلى تحقيق النتائج ، وربما تكون المباراة هي النتيجة.