ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 21.. وقائمة الهدافين بعد تألق صلاح

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، فوزا صعبا على ضيفه شيفيلد يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب "آنفيلد" في الجولة الـ 21 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، حيث أحرز هدفا وصنع أخر، وأهدر أكثر من فرصة بسبب تألق حارس شيفيلد.

ونال الفرعون لقب رجل المباراة عن جدارة واسحقاق، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه.

وسجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، مستغلا عرضية متقنة من روبتسون، ليحولها من لمسة واحدة في المرمى، ليرفع رصيده من الأهداف في البريميرليج لـ9 أهداف.

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ثم مرر النجم المصري كرة بينية لماني، ليسجل السنغالي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 64.

وكان ليستر سيتي قد فاز بثلاثية نظيفة على نيوكاسل يونايتد، كما تغلب مانشستر سيتي على إيفرتون بهدفين لهدف، في إطار نفس الجولة.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ58 نقطة في الصدارة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة، ومان سيتي ثالثا بـ44نقطة، وتشيلسي رابعا بـ36 نقطة، ومان يونايتد خامسا بـ21 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر القائمة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بـ17 هدفا، يليه أوباميانج، وإنجز بـ13 هدفا، لكل منهما، وإبراهام وراشفورد في المركز الثالث بـ12 هدفا لكل منهما، وهاري كين وماني وستيرلينج في المركز الرابع بـ11 هدفا ، وصلاح واجويرو في المركز الخامس بـ 10 أهداف.