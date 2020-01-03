شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي عن متابعة ساسي لأهلى جدة: كل لاعب هيعمل متابعة لحساب هنعمل موضوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أمير مرتضي منصور المشرف العام علي قطاع الكرة بنادي الزمالك، علي ما شهدته مواقع تواصل الاجتماعي من أنباء كثيرة متضاربة حول الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عقب سفره بعد نهاية مباراة فريقه أمام أسوان، في الجولة الحادية عشر من منافسات بالدوري الممتاز، قائلا:"ساسي تحدث معنا وحصل علي إذن بالسفر فأين الأزمة في ذلك؟!".

وبسؤاله عن سفر اللاعب بعد مباراة أسوان مباشرة قال أمير مرتضي لليوم السابع:"ساسي تحدث معي عن حاجته لأجازة يومان وحصل علي الإجازة وأنا ممكن حالا أتوجه إلي المطار وأحجز من أي أبلكيشن وأسافر فين الأزمة؟، لا يوجد أي تفسير لضجة حول لاعب له موعد عودة محدد وحصل علي إذن بالسفر وحرص علي توفير الوقت بالسفر مباشرة فما الداعي لأي حديث عن المسألة؟".

وعن مسألة متابعة ساسي لحساب أهلي جدة وحقيقة المفاوضات معه من النادي السعودي قال المشرف العام علي الكرة بالزمالك:"كل لاعب هيعمل متابعة لحساب هنعمل موضوع؟!".

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بدأ الدولى التونسى فرجانى ساسى، صانع ألعاب الزمالك، متابعة الحساب الرسمى لأهلى جدة السعودى عبر تويتر، ووافق الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على منح فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا، خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.

ووافق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، على سفر اللاعب وحصل أيضا طارق حامد على راحة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف