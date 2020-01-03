شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاف و"ايتو" يصلان الغردقة لحضور حفل الافضل بإفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل إلى الغردقة فجر اليوم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقی لكرۃ القدم لمتابعة اخر الاستعدادات لتنظيم حفل الافضل بإفريقيا لعام 2019 الذي سيقام بالباتروس بسهل حشيش في الغردقة يوم 7 يناير المقبل.

كما وصل للغردقة نجم افريقيا وبرشلونۃ السابق الكاميرونی صامويل ايتو و قد اعلن نجم منتخب الكاميرون المعتزل عن سعادته لزيارۃ الغردقۃ و اعتززه بتقديم حفل الافضل فی افريقيا من الغردقۃ.

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تستعد مدينة "الغردقة" لإستضافة النسخة الـ 28 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، والمحدد له السابع من يناير الجاري والذي سيشهد الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2019، ويتنافس عليها نجوم الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

وفازت مصر بالجائزة "مرتين" بعدما توج محمد صلاح عامي 2017 و2018، كذلك السنغال بعدما حصل الحجي ضيوف على الجائزة "مرتين"، وتضم قائمة الفائزين مرة واحدة غانا (عبيدي بيليه)، ليبيريا (جورج ويا، الإفريقي الوحيد الذي توج بلقب أفضل لاعب في العالم)، المغرب (مصطفى حاجي)، مالي (فريدريك كانوتيه)، توجو (إيمانويل أديبايور)، الجابون (أوباميانج)، الجزائر ( رياض محرز).

وتعد كوت ديفوار أكثر دول القارة السمراء تتويجا بجائزة أفضل لاعب في افريقيا منذ عام 1992، وذلك بـ 6 ألقاب وفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بعدما توج بها يايا توريه "4 مرات"، وديدييه دروجبا "مرتين"، تتبعها نيجيريا بخمسة ألقاب، منها إثنين لكانو وواحدة لكل من إيمانويل أمونيكي ورشيدي ياكيني وفيكتور إيكبيبا، كذلك الكاميرون حيث كانت الجائزة من نصيب صامويل إيتو في أربع مناسبات، بينما توج بها باتريك مبوما "مرة واحدة".