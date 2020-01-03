شكرا لقرائتكم خبر عن طارق أبو العز يغيب عن مباراة أسوان والجونة بسبب الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب طارق أبو العز لاعب نادي أسوان عن تدعيم صفوف فريقه خلال مباراة الجونة المقررة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد خروج اللاعب مصاباً أمام الزمالك فى مباراة أمس التي انتهت بخسارة تماسيح النيل بهدفين نظيفين.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب إصابته بش في العضلة الخلفية ليغيب عن مباراة الجونة، ويعاني أبناء الجنوب من الكثير من الغيابات في المباراة المقبلة في ظل اصابة ثنائي الفريق أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري بقطع في الرباط الصليبي.

على صعيد آخر يستأنف أسوان تدريباته مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الفريق بعد العودة إلى أسوان، ويسعى الفريق لتحسين وضعه فى جدول الدورى العام خلال المباريات المتبقية فى الدور الأول بعد تراجعه فى جدول الترتيب إلى المركز قبل الأخير.

ويطمح عبد العاطى فى استغلال الإمكانيات المتاحة لديه لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الجونة متسلحاً بعامل الأرض، خاصة بعدما أعلن استكمال مسيرته مع الفريق الأسوانى لنهاية الموسم طالما أن إدارة النادى تتمسك ببقائه.

فيما يعانى أبناء الجنوب من نقص الموارد المادية فى ظل حاجته لدفع مستحقات اللاعبين وضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو يناير، وهو ما دفع الإدارة لطلب استعارة حازم مرسى مهاجم النادى الإسماعيلى الصاعد مجاناً نظراً للظروف المادية لأبناء الجنوب.

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وكشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تماسيح النيل بصدد التعاقد مع مهاجم وصانع ألعاب خلال الميركاتو الشتوى الجارى لتدعيم صفوف الفريق، خاصة بعد تعرض ثنائى الهجوم أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة وغيابهما عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال أمين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر أن يقيد أسوان اللاعبين الجدد فى قائمته خلال الأسبوع المقبل ليكونا جاهزين للمشاركة مع الفريق أمام الجونة فى مباراة الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد أسوان الثلاثاء المقبل.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، فازوا فى مباراة واحدة على حساب إنبى، وتعادلوا فى 4 لقاءات وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات أخرى.